Jake Gyllenhaal’lu Mysterio’dan ilk kareler!

Yeni Spiderman serisinin devam filminde Mysterio olarak izleyeceğimiz Jake Gyllenhaal’lu ilk set görüntüleri ortaya çıktı. Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Jon Favreau ve Michael Keatongibi isimlerle geniş bir kadroya sahip filmin çekimleri şu anda Çekya’da devam ediyor.

Final scenes from Spider-Man: Far from Home in Liberec, now the end of filming pic.twitter.com/D9SNaHSBJk