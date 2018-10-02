Jake Gyllenhaal’lu Mysterio’dan ilk kareler!

Yeni Spiderman serisinin devam filminde Mysterio olarak izleyeceğimiz Jake Gyllenhaal’lu ilk set görüntüleri ortaya çıktı. Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Jon Favreau ve Michael Keatongibi isimlerle geniş bir kadroya sahip filmin çekimleri şu anda Çekya’da devam ediyor.

Final scenes from Spider-Man: Far from Home in Liberec, now the end of filming pic.twitter.com/D9SNaHSBJk — Martin Knap (@CZMARTY7) 30 Eylül 2018

İlk filmin yönetmeni Jon Watts'ın yeniden kamera arkasına geçtiği devam filminde senaryo Chris McKenna ve Erik Sommers ikilisine emanet.

5 Temmuz 2019’da vizyona girecek filmin yönetmenlik koltuğunda bir kez daha Jon Watts’ı göreceğiz.