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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Ekim 2018 13:52

Jake Gyllenhaal’lu Mysterio’dan ilk kareler!

Spider-Man: Far From Home’dan Jake Gyllenhaal'lu set görüntüleri gün yüzüne çıktı.


Yeni Spiderman serisinin devam filminde Mysterio olarak izleyeceğimiz Jake Gyllenhaal’lu ilk set görüntüleri ortaya çıktı. Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Jon Favreau ve Michael Keatongibi isimlerle geniş bir kadroya sahip filmin çekimleri şu anda Çekya’da devam ediyor.



İlk filmin yönetmeni Jon Watts'ın yeniden kamera arkasına geçtiği devam filminde senaryo Chris McKenna ve Erik Sommers ikilisine emanet.


5 Temmuz 2019’da vizyona girecek filmin yönetmenlik koltuğunda bir kez daha Jon Watts’ı göreceğiz.


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