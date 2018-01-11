12 Ocak 2018 01:15 James Franco cinsel tacizle suçlandı Ünlü aktör, beş kadın tarafından kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.





Los Angeles Times'da yer alan habere göre, James Franco'dan oyunculuk dersleri alan kadınlardan Sarah Tither-Kaplan, ders sırasında çekilen üstsüz bir videosunun kendi onayı olmadan internete yüklendiğini iddia etti.



Ünlü oyuncu James Franco, beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.Los Angeles Times'da yer alan habere göre, James Franco'dan oyunculuk dersleri alan kadınlardan Sarah Tither-Kaplan, ders sırasında çekilen üstsüz bir videosunun kendi onayı olmadan internete yüklendiğini iddia etti.



Tither-Kaplan, The Long Home filminin çekimleri sırasında Franco'nun kamera önünde rol alan öğrencileri taciz ettiğini söyledi.



Öte yandan 23 yaşındaki Violet Paley, James Franco ile 2016 yılında bir birlikteliklerinin olduğunu belirterek, aktörün arabasında yolculuk ettikleri sırada Franco'nun kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.



Tither-Kaplan, The Long Home filminin çekimleri sırasında Franco'nun kamera önünde rol alan öğrencileri taciz ettiğini söyledi.Öte yandan 23 yaşındaki Violet Paley, James Franco ile 2016 yılında bir birlikteliklerinin olduğunu belirterek, aktörün arabasında yolculuk ettikleri sırada Franco'nun kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.