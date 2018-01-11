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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Ocak 2018 01:15

James Franco cinsel tacizle suçlandı

Ünlü aktör, beş kadın tarafından kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Ünlü oyuncu James Franco, beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Los Angeles Times'da yer alan habere göre, James Franco'dan oyunculuk dersleri alan kadınlardan Sarah Tither-Kaplan, ders sırasında çekilen üstsüz bir videosunun kendi onayı olmadan internete yüklendiğini iddia etti.


Tither-Kaplan, The Long Home filminin çekimleri sırasında Franco'nun kamera önünde rol alan öğrencileri taciz ettiğini söyledi.

Öte yandan 23 yaşındaki Violet Paley, James Franco ile 2016 yılında bir birlikteliklerinin olduğunu belirterek, aktörün arabasında yolculuk ettikleri sırada Franco'nun kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.


James Franco'dan oyunculuk dersleri alan Hilary Dusome ve Natalie Chmiel ise, bir stripriz kulübünde çekim yaptıkları sırada aktörün oyunculardan üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçmelerini istediğini, kabul etmediklerinde ise öfkeyle seti terk ettiğini anlattı.

Geçtiğimiz Pazar gecesi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan James Franco ise iddiaları avukatı aracılığıyla reddetti.

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