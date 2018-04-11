Oyuncu James Franco, yeniden yönetmen koltuğunda. Kendisinin şiddet yanlısı Warlord olarak boy gösterdiği filmde ayrıca Milla Jovovich, Lucy Liu, Suki Waterhouse ve Snoop Dogg gibi isimler de yer alıyor.

Oscar adaylığı bulunan "The Disaster Artist"in ardından yeniden yönetmenlik yapmış olan Franco, bu kez koltuğu Bruce Theirry Cheung ile paylaşıyor. Franco bu filmle Oz Büyücüsü temasını karanlık bir Mad Max yolculuğu ile harmanlayan bir bilimkurguya imza atmış oluyor.

Apokaliptik yapım "Future World", 25 Mayıs 2018'de Amerika'da vizyona girecek. Filmden fragman yayınlandı, izliyoruz.