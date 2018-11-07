Jamie Foxx’tan Olivia Munn’a tavsiye

Hollywood’un en çalışkan isimlerinden biri olan Olivia Munn’un aşktan yana pek yüzü gülmüyor. Son olarak Predator filmiyle beyazperdede boy gösteren güzel yıldız, Aaron Rogers’la ayrıldıktan sonra adı hep kısa süreli ilişkilerle anılmıştı. Busy Philipps’in televizyon programına katılan Olivia Munn, ünlü aktör Jamie Foxx’la yaşadığı bir anısını anlattı.

Jamie Foxx’tan bahsederken “kardeşim” diyen Munn, katıldığı bir partide onun hakkında konuşulan hoş olmayan konuları duyunca ağlayarak oradan gitmek istediğini, Foxx’un onu fark edip vazgeçirmeye çalıştığını anlattı. Anlatırken duygulanan Munn, Jamie Foxx’un ısrarlarına rağmen oradan ayrıldığını belirtti. Ertesi sabah uyandığında ise Jamie Foxx’un kendisinin telesekreterine hiç unutmayacağı bir mesaj bırakmış. Foxx mesajında “Birisinin kız arkadaşı olduğun için mi buraya geldin? Birisinin karısı olduğu için mi buraya geldin? Hayır sen bir oyuncu olduğun için buraya geldin. Bir daha asla seni ağlattığını görmesine izin verme. Başka birinin seni bu hale getirmesine izin verme.” Dedikten sonra telefonu kapatmış. Olivia Munn programda bu sözlerin asla aklından çıkmadığını dile getirdi.