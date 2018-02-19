Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!

Kült seri Halloween'ın uzun soluklu beyaz perde macerası sona eriyor. Günümüz korku sinemasının şablonlarını oluşturmuş bir klasik olan Halloween'ın son devam halkasının çekimlerinde sona yaklaşıldı. Serinin ünlü kahramanı Laurie Strode'un çekimlerinin tamamlandığı, karakteri canlandıran Jamie Lee Curtis tarafından duyuruldu. Başarılı oyuncu, Charleston'daki arkadaşlarına veda edeceği için çok üzgün olduğunu belirtirken, ekip arkadaşlarına da tek tek teşekkürlerini sundu.









Küçük bir not düşelim; bu yeni devam halkası kendisinden önceki devam halkalarına bağlı kalmayacak. Zira Curtis'in karateri Laurie, serinin bir önceki devam halkası Halloween: Resurrection'da ölmüştü. Laurie Strode'un bir kez daha sadist seri katil Michael Myers ile yüzleşmek zorunda kalacağı devam halkasında, Judy Greer Laurie'nin kızı Karen Strode'u, Andi Matichak da Laurie'nin torunu Allyson'ı canlandıracak. 40 yıl önce ünlü seri katilin elinden kurtulmayı başarmış olan Laurie, artık bir anneanne olarak tekrar kabuslarının kaynağı olan katille yüz yüze gelecek.



