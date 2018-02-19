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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Şubat 2018 12:15

Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!

'Halloween' serisinin son filminde boy gösterecek Jamie Lee Curtis'in çekimleri bitti.

Kült seri Halloween'ın uzun soluklu beyaz perde macerası sona eriyor. Günümüz korku sinemasının şablonlarını oluşturmuş bir klasik olan Halloween'ın son devam halkasının çekimlerinde sona yaklaşıldı. Serinin ünlü kahramanı Laurie Strode'un çekimlerinin tamamlandığı, karakteri canlandıran Jamie Lee Curtis tarafından duyuruldu. Başarılı oyuncu, Charleston'daki arkadaşlarına veda edeceği için çok üzgün olduğunu belirtirken, ekip arkadaşlarına da tek tek teşekkürlerini sundu.


Küçük bir not düşelim; bu yeni devam halkası kendisinden önceki devam halkalarına bağlı kalmayacak. Zira Curtis'in karateri Laurie, serinin bir önceki devam halkası Halloween: Resurrection'da ölmüştü. Laurie Strode'un bir kez daha sadist seri katil Michael Myers ile yüzleşmek zorunda kalacağı devam halkasında, Judy Greer Laurie'nin kızı Karen Strode'u, Andi Matichak da Laurie'nin torunu Allyson'ı canlandıracak. 40 yıl önce ünlü seri katilin elinden kurtulmayı başarmış olan Laurie, artık bir anneanne olarak tekrar kabuslarının kaynağı olan katille yüz yüze gelecek.

"Our Brand Is Crisis", "Hayallerimdeki Kadın", "Yolların Prensi" ve "Pineapple Express" filmlerinden tanıdığımız David Gordon Green'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosu da Green ile birlikte Danny McBride'ın imzasını taşıyor. Korku sinemasının usta yönetmeni John Carpenter'ın yapımcılığın yanı sıra yaratıcı danışmanlığını da üstlendiği filmin yapımcıları arasında sektörün en başarılı korku filmlerinin yapımcılığını üstlenmiş olan Jason Blum da yer alıyor.
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