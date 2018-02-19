19 Şubat 2018 12:15
Jamie Lee Curtis 'Halloween' çekimlerini tamamladı!
'Halloween' serisinin son filminde boy gösterecek Jamie Lee Curtis'in çekimleri bitti.
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