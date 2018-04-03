3 Nisan 2018 10:09
Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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