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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Nisan 2018 10:09

Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek

Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.


Ödüllü yönetmen Kurosawa, çekimlerine Nisan’da başlanacak olan Japonya-Özbekistan ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunun Mayıs gibi açıklanacağını bildirdi. Senaryosunu da kendisinin yazmakta olduğu film bir eğlence programı çekimi için Özbekistan’a seyahat eden Japon bir kadının kendi iç dünyasıyla hesaplaşmasına odaklanacak.

Şimdilik ismi To The Ends of the Earth olan proje aynı zamanda iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 25. yılını ve Taşkent’te bulunan, ikinci dünya savaşı sonrası Japonlar tarafından yenilenmiş olan Navoi Opera Salonu’nun 70. Yılını da anıyor olacak. Yönetmen, Timur İmparatorluğunun onu her zaman çok etkilemiş olduğunu, bugün Özbekistan’ın olduğu gibi aynı yerde durduğunu ve kendisinin çok değerli bir ekiple kendisine ait bir hikayeyi İpek Yolu’nun ortasında filmleştireceği için çok heyecanlı olduğunu söylüyor.

Özbekistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Bakanı Aziz A. Abdukhakimov ise böyle değerli bir yönetmenin Özbekistan’a bu ilgisinden çok memnun olduğunu, bu film sayesinde ilişkilerin daha da güzelleşmesini ve insanlara Özbekistan’ın keşfi üzerinden ilham olmasını ümit ettiğini söylüyor.

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