Jared Leto yeni Lestat olabilir





Anne Rice’ın efsane romanı Vampirle Görüşme (Interview With The Vampire) yeniden beyaz perdeye geliyor. 1994’de başrollerini Tom Cruise, Brad Pitt,Kristen Dunst ve Antonio Banderas’ın paylaştığı filmin devamı niteliğinde yeni bir senaryo yazılıyor.



Genç senarist Josh Boone’in 2014’den beri senaryosuna çalıştığı film Universal ile planlı biçimde ilerliyor. Kitapların iki ve üçüncü serilerinden yararlanmak isteyen Boone bu haftaya kadar özellikle oyuncu seçimi konusunda sessizdi. Ancak geçen hafta attığı bir tweet ile filmi bekleyenleri heyecanlandırdı.



Lestat - there can be only one. #JaredLeto pic.twitter.com/CsFqtYw9Na — Josh Boone (@JoshBooneMovies) 4 Mayıs 2016 Genç senarist Josh Boone’in 2014’den beri senaryosuna çalıştığı film Universal ile planlı biçimde ilerliyor. Kitapların iki ve üçüncü serilerinden yararlanmak isteyen Boone bu haftaya kadar özellikle oyuncu seçimi konusunda sessizdi. Ancak geçen hafta attığı bir tweet ile filmi bekleyenleri heyecanlandırdı.



Senarist Boone, attığı bu tweetle “Lestat sadece Jared Leto olabilir” diyerek başarılı aktöre üstü kapalı davet göndermiş. Peki kim bu Lestat diye kısaca sorarsanız; 1994 yapımı filmde Tom Cruise’ın canlandırdığı Lestat karakteri vampir rolüyle karısını yeni kaybetmiş umutsuz bir adam olan Louis’i (Brad Pitt) vampire dönüştürmesiyle biliniyor.



Senarist Boone, attığı bu tweetle “Lestat sadece Jared Leto olabilir” diyerek başarılı aktöre üstü kapalı davet göndermiş. Peki kim bu Lestat diye kısaca sorarsanız; 1994 yapımı filmde Tom Cruise’ın canlandırdığı Lestat karakteri vampir rolüyle karısını yeni kaybetmiş umutsuz bir adam olan Louis’i (Brad Pitt) vampire dönüştürmesiyle biliniyor.





Henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok ancak ilk filmin Lestat seçimlerinde de kim oynayacağı konusu tartışılmış, hatta Tom Cruise’ı duyunca kitabın yazarı Anne Rice karara sert tepki göstermişti. Tabii Anne Rice ile o zamanlar bu duruma birçok hayranı da tepki göstermişti. Tom Cruise’a o kadar karşı çıkıldı ki son atılan tweet altında hala nefret kusan hayranlar var. Bakalım Jared Leto Lestat rolü için Josh Boone’nun da dediği gibi biçilmiş kaftan olabilecek mi?