19 Kasım 2018 10:56 Jason Momoa’lı Aquaman’den yeni kareler Game of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği Aquaman’den yeni kareler görücüye çıktı. İşte detaylar ve filmden yansıyan fotoğraflar...

Kült dizi Game Of Thrones ile adını milyonlara duyuran Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği ve merakla beklenen Aquaman, bu yılın sonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fantastik macera türündeki filmin yönetmenliğini James Wan üstleniyor. Mera rolünde Amber Heard’ın yer aldığı filmde ayrıca Kraliçe Atlanna rolünü Nicole Kidman canlandırıyor.

Filmde Arthur Curry, Atlantis sualtı krallığının mirasçısı olduğunu öğrenir. Artık halkını yönetmek ve dünyaya bir kahraman olmak için ilerlemelidir. Aquaman, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.