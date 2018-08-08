Jason Statham ateş ediyor

Yeni jenerasyon Jaws olarak öne çıkan Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün tüm oyuncu kadrosunun katılımıyla gerçekleşti. Başrollerini aksiyon ve dövüş filmlerinin sevilen ismi Jason Statham ile Avustralyalı model Ruby Rose’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor ve Bingbing Li gibi isimler yer alıyor. Galada giydiği takım elbisesi ve gözünden bir an olsun çıkarmadığı gözlükleriyle Jason Statham oldukça şık görünüyordu.

Warner Bros yapımı film, Pasik Okyanusu’nun aynı zamanda dünyanın okyanuslarındaki en derin yer olan Mariana Açması olarak bilinen yerden çıkan dünyanın en büyük yırtıcısının yıllar sonra yeniden ortaya çıkmasını konu alıyor.

Filmin oyuncularından Rainn Wilson galada: “Meg gerçekten yeni jenerasyon Jaws’tır.” sözlerini dile getirdi. Filmin oyuncularından Page Kennedy ise; “Bir su altı canavarı en kötü kabusum.” dedi. Aktör olmadan önce dereceleri olan, tanınmış bir yüzücü olan Jason Statham daha önce köpekbalıklarıyla birlikte yüzme şansı yakalamıştı. Statham galada; “Okyanusla ilgili her şeyi seviyorum.” dedi.

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg), 10 Ağustos tarihinde vizyondaki yerini alacak.