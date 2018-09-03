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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Eylül 2018 10:33

Jean Claude Van Damme savaşçı Türkler arıyor!

Unutulmaz oyuncu Jean Claude Van Damme yeni projesi için Türk oyuncular aradığını söyledi.


Dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı Jean Claude Van Damme, 30 ülkeden yarışmacının katıldığı Miss Fashion TV ödülleri organizasyona onur konuğu ve jüri üyesi olarak katıldı.


Yeni projesi hakkında konuşan ve "Bu filmi kardeşim olarak gördüğüm Bruce Lee’ye armağan ediyorum" diyen Van Damme şu sözleri dile getirdi: “Michel Adam’la çok güzel bir projemiz var.Adı ‘Falconman’. Büyük bir televizyon şovu. Bu projede erkek ve kadın Türk oyuncular da olacak. İsimleri henüz belli değil. Güçlü ve savaşçı bir karakter arıyoruz." Efsane oyuncu sözlerine "Adaylar benimle Facebook hesabımdan irtibata geçerse çok mutlu olurum” şeklinde devam etti.


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