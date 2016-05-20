Jennifer Lawrence havaalanında tutuklanmış

Havaalanı memurlarına yalan söylenmemesi gerektiğini Jennifer Lawrence acı bir tecrübeyle öğrenmiş. The Graham Norton Show'a katılan ünlü oyuncu, havaalanında başına gelen bir olayı anlatarak izleyicileri şaşırttı.
Yaklaşık altı yıl önce, Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence X-Men: First Class'ın yönetmeni Matthew Vaughn ile buluşmak için yola çıkmış. Ancak pasaportunun süresi dolmak üzereymiş.
"Oraya gittim ve memur 'iş için mi yoksa kişisel nedenlerle mi geldiniz' diye sordu. 'Kişisel nedenlerle' diye cevaplayınca da neden orada bulunduğumu sordu. Ben de kardeşimin evlendiğini söyledim. Ve bir de kardeşimin Wimbledon'da yaşayan bir Amerikalı olduğunu." diyerek anlatmaya devam ediyor. Ancak işler bir şekilde karışınca Jennifer Lawrence yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kalmış.