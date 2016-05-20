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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Mayıs 2016 12:18

Jennifer Lawrence havaalanında tutuklanmış

Ünlü yıldız, katıldığı bir programda havaalanında tutuklandığın anlattı.



Havaalanı memurlarına yalan söylenmemesi gerektiğini Jennifer Lawrence acı bir tecrübeyle öğrenmiş. The Graham Norton Show'a katılan ünlü oyuncu, havaalanında başına gelen bir olayı anlatarak izleyicileri şaşırttı.


Yaklaşık altı yıl önce, Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence X-Men: First Class'ın yönetmeni Matthew Vaughn ile buluşmak için yola çıkmış. Ancak pasaportunun süresi dolmak üzereymiş.
Arkadaşlarının kendisine vize gerektiği için "ne söylersen söyle asla iş için oraya gittiğinden bahsetme" dediğini söyleyen Lawrence'ın hikayesi oldukça ilginç.

"Oraya gittim ve memur 'iş için mi yoksa kişisel nedenlerle mi geldiniz' diye sordu. 'Kişisel nedenlerle' diye cevaplayınca da neden orada bulunduğumu sordu. Ben de kardeşimin evlendiğini söyledim. Ve bir de kardeşimin Wimbledon'da yaşayan bir Amerikalı olduğunu." diyerek anlatmaya devam ediyor. Ancak işler bir şekilde karışınca Jennifer Lawrence yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kalmış.

Havaalanı memuru birçok arama yapmış ve iş durumunu doğrulamaya çalışmış. Bu da saatlerce uzayan bir işlem haline gelmiş. Bu işlemler sırasında da küçük bir nezarethanede altı saat bekletilmiş.

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