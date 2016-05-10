Jennifer Lawrence yine düştü

Senenin en merakla beklenen filmlerinden X-Men: Apocalypse'nin Londra galası da filme yakışır şekilde büyük bir hayran kalabalığı eşliğinde gerçekleşti.
Herkes filmin oyuncularını ve filmi heyecan içinde beklerken, olan oldu, Jennifer Lawrence yine rol çaldı. Ünlü oyuncu "bir kez daha" kırmızı halıda düşme tehlikesi yaşayınca akıllara Jennifer'ın meşhur Oscar düşüşleri geldi.
Neyse ki bu kez oyuncunun yardımına bir yardımcısı koştu ve yere kapaklanmaktan kurtuldu.
2013 yılında, Silver Linings Playbook filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almak için sahneye giderken yaşadığı düşüşü unutmak mümkün mü?
Çok değil bir sene sonra, yine Oscar töreninde, bu kez kırmızı halıda yere kapaklanan Lawrence'ı o dönem erkek arkaşı olan oyuncu Nicholas Hoult kurtarmıştı.
Tabii kendisi Oscar törenleriyle yetinmek bilmedi, yine bir sene sonra, bu kez başrolünde yer aldığı Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 filminin Madrid galasında sinemanın merdivenlerinden inerken bir kez daha kameraların önünde düşmüştü.
Neyse ki oyuncu dün gece kendini kısa sürede topladı ve toplu fotoğraf çekimi için rol arkadaşlarının yanına gelebildi de, Oscar Isaac, Lana Condor, Carolina Bartczak, Olivia Munn, Evan Peters, yönetmen Bryan Singer, Sophie Turner, Alexandra Shipp, James McAvoy, Tye Sheridan, Ben Hardy ve Tomas Lemarquis'i bir arada görebildik.
Jennifer Lawrence filmin en önemli karakterlerinden Mystique'i canlandırıyor.
X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminin ardından yine yönetmen Bryan Singer tarafından çekilen X-Men: Apocalypse'in konusu şöyle: Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse'e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel'in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur.
Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto'nun da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse'in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X'in de yardımıyla, Raven genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.
Film 19 Mayıs'ta vizyona girecek.
10 Mayıs 2016 09:27
Jennifer Lawrence yine düştü
Oyuncu bu kez X-Men filminin Londra galasında yine kameralar önünde kaza atlattı.
Senenin en merakla beklenen filmlerinden X-Men: Apocalypse'nin Londra galası da filme yakışır şekilde büyük bir hayran kalabalığı eşliğinde gerçekleşti.
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