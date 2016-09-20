Jennifer Lawrence'lı Passengers'tan fragman yayınlandı

Tam da bu filmden neden hiç haber alamadığımızı düşünürken, Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'ıbuluşturan bilim kurgu filmi Passengers'tan ilk fragman geldi. yıllar süren ertelemeler ve kadrosarsıntılarından sonra, bu filmi hiç gerçekten izleyemeyeceğimizi düşünürken geldi hem de fragman.Sonunda Lawerence ve Pratt'i birlikte, The Imitation Game'in arkasındaki isim Morton Tyidum'unyönetmenliğinde izliyoruz fragmanda.
#Passengers filminden ilk fragman yayınlandı! https://t.co/cbzbfsqJif #JenniferLawrence #ChrisPratt Ocak 2017'de sinemalarda #UzayYolcuları— Warner Bros. Turkiye (@WarnerBrosTr) 20 Eylül 2016