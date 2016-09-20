Jennifer Lawrence'lı Passengers'tan fragman yayınlandı

Tam da bu filmden neden hiç haber alamadığımızı düşünürken, Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'ıbuluşturan bilim kurgu filmi Passengers'tan ilk fragman geldi. yıllar süren ertelemeler ve kadrosarsıntılarından sonra, bu filmi hiç gerçekten izleyemeyeceğimizi düşünürken geldi hem de fragman.Sonunda Lawerence ve Pratt'i birlikte, The Imitation Game'in arkasındaki isim Morton Tyidum'unyönetmenliğinde izliyoruz fragmanda.











Sony Pictures, filmin yapımcılığını üstlenerek yıllar süren bekleyişe son verdi ve böylece filminhafızamızın derinliklerinde kaybolmasını engelledi. Passengers, Jim ve Aurora isimli iki kişininhayatına odaklanıyor ve bu karakterler Pratt ve Lawrence tarafından canlandırılıyor. The Avalon isimlibir uzay gemisinin iki yolcusudur ikili ve bu geminin yaptırdığı zamanda yolculukta uyanmalarıgerekenden yüz yıl önce uyanırlar. İkisi e, birbirlerine aşık olma hissine karşı koyup öte yandanseçilen insanları kurtarma görevini yerine getirmeye çalışırlar.Passengers'ın Keanu Reeves, Reese Witherspoon ve Rachel McAdams'lı olması planlanan versiyonunu gözönünde bulunduracak olursak, sonunda bitmiş bir halde filmi görebilmemiz gerçekten şaşırtıcı ve mutluedici. Orijinal kadro ilgi çekici görünse de, Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ın arasında oluşan