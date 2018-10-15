15 Ekim 2018 08:32 “Jennifer Lopez beni gerdi” Güzel oyuncu Vanessa Hudgens verdiği bir röportajda, Jennifer Lopez ile birlikte rol alırken kendini çok gergin ve heyecanlı hissettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens Jennifer Lopez ile başrolleri paylaştığı Second Act (İkinci Perde) filmi kendisine teklif edildiğinde hissettiklerini, “Jennifer’ın havası, aurası bir başka. Tabii gergin ve heyecanlıydım onunla karşılıklı oynayacağım için” şeklinde anlattı. Başrollerini Jennifer Lopez ile Vanessa Hudgens’ın paylaştığı romantik komedi filmi Second Act (İkinci Perde) Türkiye’de 14 Aralık’ta gösterime girecek.

Amerikalı oyuncu Vanessa Hudgens, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a Jennifer Lopez’le çalışmasını şöyle anlattı:

“Ne kadar çalışkan bir kadın olduğunu gözlerimle gördüm. Dışarıdan nasıl meşgul bir kadın olduğunu hepimiz görüyoruz ama yakından şahit olunca daha iyi anladım. Jennifer yoğun iş günümüzde sahne aralarını bile farklı projeleri üzerinde çalışarak geçiriyordu.”

“Biz filmi çekerken Vegas Show’u hâlâ devam ediyordu” dediği Lopez hakkında, “Şova yeni konseptler yaratmak için yaratıcı ekibiyle toplantılar yapıyordu. Her anını kendini daha iyi yapmak ve kariyerini ilerletmek için harcayan bir kadın. Bu duruma şahit olmak bana hem ilham verdi hem de kariyerim için örnek oldu” dedi. Filmde Jennifer Lopez’in kızını canlandıran Hudgens, “Jennifer’ın havası, aurası bir başka. Tabii gergin ve heyecanlıydım onunla karşılıklı oynayacağım için” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, hayranlarıyla yaşadığı en garip olayı şöyle anlattı:

“Jimmy Fallon ya da Jimmy Kimmel’ın şovuna katılacaktım, hatırlamıyorum. Tuvalete gidiyordum, bir kız gördü beni ve çıldırdı. Dağıttı kendini ‘Vanessa’ diyerek. Tuvalete girdim çıktım, hâlâ beni bekliyordu. ‘Seni çok fazla seviyorum. Ne olur bana sarılır mısın” dedi. Tüm iyi niyetimle ‘Elbette sarılırım’ dedim ve sarıldım. Kız beni durmadan öpmeye başladı. Bu sefer güvenliğimden endişe ettim ve oradan kaçtım. En garibi buydu. Bir de genç bir çocuk alnına keçeli kalemle imza atmamı istemişti. Bu da bana çok komik geldi.”