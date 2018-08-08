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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ağustos 2018 08:28

Jennifer Lopez beyazperdeye geri dönüyor

Güzel yıldız Jennifer Lopez, Hustlers’da başrol oynayacak.


2015 yılından sonra ikinci kez beyazperdeye geri dönen Jennifer Lopez, gerçek bir hikayeden uyarlanan Hustlers adlı filmde başrolü üstlenecek. New York Magazine dergisinde yayımlanan “The Hustlers at Scores” adlı makaleden esinlenen film, bir grup eski striptiz kulübü çalışanının bir araya gelerek, Wall Street’te çalışan zengin müşterilerini dolandırma ve işlerin nasıl çığırından çıktığını konu alıyor. Jennifer Lopez filmde, ekibin elebaşını canlandıracak.


Yapımcılığını Annapurna Pictures’ın üstlendiği filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Lorene Scafaria üstleniyor. Hustlers’in çekim planı henüz belirsizliğini koruyor.


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