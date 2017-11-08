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8 Kasım 2017 09:00

Jennifer Lopez fena yakalandı

Yeni filminin çekimleri için kamera önüne geçen Lopez, sette görüntülendiğinden habersizdi.

Dünyanın en ünlü isimlerinden biri olup da bu halde görüntülenmek pek hoş bir duygu olmasa gerek.

Yeni filmi "Second Act" için bir restoranda kamera karşısına geçen 48 yaşındaki Jennifer Lopez, ekibin çekim için hazırlanmasını beklerken fena halde yakalandı.


Masada burnunu karıştırmaya başlayan Jennifer Lopez görüntülendiğinden bihaberdi.


Burnunu karıştırmakla da kalmayan Lopez etrafında koşuşturan ekip arkadaşlarına aldırmadan sütyenini düzeltti, bol bol da esnedi.


Çekim öncesi son hazırlıklar sürerken Lopez'in özel kuaförü de ünlü oyuncuyu sahneye hazırlamakla meşguldü.


Peter Segal'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki "Second Act" filminde Jennifer Lopez başrolü Milo Ventimiglia ile paylaşıyor.


Filmin 2018'in son aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
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