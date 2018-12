13 Aralık 2018 10:31 Jennifer Lopez sevişme sahneleri hakkında konuştu Latin yıldız Jennifer Lopez, son filmi Second Act’te yer alan sevişme sahneleriyle ilgili konuştu: “Bunu uzun zamandır yapıyorum.”

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında kendisini kanıtlayan Jennifer Lopez, Second Act filmiyle beyazperdede yeniden boy göstermeye hazırlanıyor. Second Act, tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.

Yönetmenliğini Peter Segal’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez’le birlikte, This Is Us dizisindeki performansıyla kariyeri yeniden yükselişe geçen Milo Ventimiglia, genç yetenek Vanessa Hudgens ve Leah Remini gibi isimler yer alıyor. Film 40 yaşındaki Maya’nın gerçekleştiremediği hayalleri yüzünden mutsuz geçirdiği hayatında yeni bir sayfa açmasıyla başına gelenleri konu alıyor.

Filmin tanıtımı için Andy Cohen’in radyo programına katılan Jennifer Lopez, filmdeki öpüşme ve seviş sahneleriyle ilgili sorulara: “Ben bir profesyonelim. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Senaryoda ne yazıyorsa onu yaparım.” şeklinde yanıt verdi. 49 yaşındaki sanatçı, 2 yldır birlikte olduğu Alex Rodriguez’in bu sahnelere nasıl tepki verdiği sorusunu ise: “Alex’e daha önceden Milo’yla öpüşme sahnem var dedim. O’da bana “tamam bebeğim” dedi sadece.” şeklinde yanıtladı.