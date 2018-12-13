Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
13 Aralık 2018 10:31

Jennifer Lopez sevişme sahneleri hakkında konuştu

Latin yıldız Jennifer Lopez, son filmi Second Act’te yer alan sevişme sahneleriyle ilgili konuştu: “Bunu uzun zamandır yapıyorum.”


Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında kendisini kanıtlayan Jennifer Lopez, Second Act filmiyle beyazperdede yeniden boy göstermeye hazırlanıyor. Second Act, tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.


Yönetmenliğini Peter Segal’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez’le birlikte, This Is Us dizisindeki performansıyla kariyeri yeniden yükselişe geçen Milo Ventimiglia, genç yetenek Vanessa Hudgens ve Leah Remini gibi isimler yer alıyor. Film 40 yaşındaki Maya’nın gerçekleştiremediği hayalleri yüzünden mutsuz geçirdiği hayatında yeni bir sayfa açmasıyla başına gelenleri konu alıyor.



Filmin tanıtımı için Andy Cohen’in radyo programına katılan Jennifer Lopez, filmdeki öpüşme ve seviş sahneleriyle ilgili sorulara: “Ben bir profesyonelim. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Senaryoda ne yazıyorsa onu yaparım.” şeklinde yanıt verdi. 49 yaşındaki sanatçı, 2 yldır birlikte olduğu Alex Rodriguez’in bu sahnelere nasıl tepki verdiği sorusunu ise: “Alex’e daha önceden Milo’yla öpüşme sahnem var dedim. O’da bana “tamam bebeğim” dedi sadece.” şeklinde yanıtladı.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Jennifer Lopez sevişme sahneleri hakkında konuştu Jennifer Lopez sevişme sahneleri hakkında konuştu

      Latin yıldız Jennifer Lopez, son filmi Second Act’te yer alan sevişme sahneleriyle ilgili konuştu: “Bunu uzun zamandır yapıyorum.”

    • Bird Box’tan ikinci fragman geldi Bird Box’tan ikinci fragman geldi

      Oscar ödüllü Sandra Bullock’un başrolünü üstlendiği, Netflix yapımı Bird Box’tan ikinci fragman geldi.

    • Rocky Balboa’yla efsane yükseliyor Rocky Balboa’yla efsane yükseliyor

      Michael B. Jordan, üç kez Oscar adayı Sylvester Stallone ve Tessa Thompson’ın ilk filmdeki rollerine geri döndüğü, Adonis Creed’in hikayesinin bu yeni bölümünde, genç boksörün yeni kavuştuğu şöhret, aile, babasının mirası ve şampiyon olmak için sürekli mücadelesi söz konusuyken, ringde ve ring dışındaki hayatı anlatılıyor.

    • ‘Araf 2’ için geri sayım başladı ‘Araf 2’ için geri sayım başladı

      2006 yılında vizyona giren Biray Dalkıran’ın yazıp yönettiği korku gerilim filmi “Araf”; 12 yıl aradan sonra geri dönüyor.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir