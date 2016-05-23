Jennifer'ın tek bir şartı var

Senenin merakla beklenen yapımlarından X-Men : Apocalypse'de Mystique karakterini canlandıran Jennifer Lawrence, sonraki filmlerde de bu role devam edebileceğinin sinyalini verdi ama tek şartı olduğunu açıkladı.







Entertainment Weekly'ye konuşan Lawrence şartını şu sözlerle açıkladı: "(Michael) Fassbender ve (James) McAvoy ile konuşuyorduk. Filmde tekrar oynayıp oynamayacağımı sorduklarında 'Eğer siz dönerseniz ben de dönerim' dedim."



Fox stüdyolarına mesaj yollamayı da ihmal etmeyen Lawrence, "Eğer birimiz dönmezse hiçbirimiz dönmeyecek" diye konuştu.







Bu da demek oluyor ki, eğer bu ekipten biri bile eksilirse, devam filminin yeni yıldızlara, yeni karakterlere ve yeni bir senaryoya ihtiyacı olacak.



Mystique karakteri ve filmin hayranlarıyla derin bir bağı olduğunu söyleyen Lawrence yine de Mystique için makyaj koltuğunda saatlerce oturmaktan ne kadar nefret ettiğini her fırsatta dile getiriyor.







X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminin ardından yine yönetmen Bryan Singer tarafından çekilen X-Men: Apocalypse'in oyuncu kadrosuna Oscar Isaac, Olivia Munn, Evan Peters, Sophie Turner gibi oyuncular da dahil oldu.



Filmin konusu şöyle: Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse'e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel'in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur.







İçinde Magneto'nun da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse'in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X'in de yardımıyla, Raven genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.