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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Mayıs 2016 14:28

Jesse Eisenberg yeniden 'Lex Luthor' dedi

Eisenberg, yeni DC Comics filmi Justice League'te oynayabileceğinin sinyalini verdi.

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde Lex Luthor karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Jesse Eisenberg, henüz detayları netleşmeyen Justice League filmiyle ilgili bir açıklama yaptı.


Lex Luthor karakterinin Justice League filminde Eisenberg ile geri döneceği konusunda dedikodular bir süredir devam ediyordu. Vulture'a göre ise Jesse Eisenberg, MCM Londra Comic-Con'da bu konuyla ilgili konuşup ağzındaki baklayı çıkardı.

"Bir süredir beklediğimi söyleyebilirim. Justice League'in çekimleri henüz başladı ve sıramın gelmesini bekliyorum. Ne söylemeye yetkili olduğumu tam olarak bilmiyorum. Birden DC'nin bir drone'u beni vurabilir gibi geliyor ama yine de bu projenin içinde olduğumu söyleyebilirim.


Henry Cavill'in yine Superman'i, Ban Affleck'in Batman'i, Gal Gadot'un Wonder Woman'ı ve Jason Monroa'nın Aquaman'i canlandırdığı Justice League ile ilgili DC Comics henüz detaylı açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. Filmin yönetmenliğini yine Zack Snyder üstlenecek.


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    Batman v Superman: Adaletin Şafağı
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