6 Ağustos 2018 13:05 Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.

Yer aldığı her projenin altından başarıyla kalkan güzel yıldız Jessica Chastain boş durmuyor. Chastain, Eve isimli karakter odaklı aksiyon filminde rol alacak. Jessica Chastain’in kendi şirketiFreckle Films veVoltage Pictures'ın işbirliğiyle hayata geçirilecek projenin yönetmen ve senaristliğini Matthew Newton üstleniyor.

Marslı, Molly’s Game gibi filmleriyle son dönemde adından söz ettiren 41 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda Dark Phoenix,It: Chapter 2veGeorge and Tammyfilmleriyle de seyirci karşısına çıkacak. The HelpveZero Dark Thirtyfilmlerindeki rolleriyle Oscar ödülünün kıyısından dönen Chastain’ın yeni filminin çekim planı henüz belirsizliğini koruyor.