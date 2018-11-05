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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Kasım 2018 07:58

Jessica Chastain'li Eve’den ilk kare

Ödüllü oyuncu Jessica Chastain’in, başrolde yer aldığı yeni filmi Eve'den ilk kare gün yüzüne çıktı.


Duyguların Rengi filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Zero Dark Thirty filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu Oscar adaylığı kazanan Jessica Chastain’ın yeni filmi Eve'den ilk kare geldi. Filmden gelen ilk fotoğrafta, ünlü yıldız kanlar içinde görülüyor. Tate Taylor'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Geena Davis, Colin Farrell ve John Malkovich gibi isimler de rol alıyor.



Film, Eve adlı genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığında suikastlar düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir.Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır...


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