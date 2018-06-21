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21 Haziran 2018 18:43

Jim Jarmusch ve Tilda Swinton'dan güzel haberler!

Yönetmenin son filminin çekimlerine bu yaz başlanacağı söyleniyor


Çılgın yönetmen ve çılgın oyuncu! Bu ikilinin birlikte çalışmasından güzel sonuçlar çıktığı ve çıkacağı kesin! Jarmusch’un 99 yapımı Ghost Dog‘da birlikte çalıştığı rapper RZA‘nın yaptığı son açıklamalar, Ghost Dog’un devamının geldiği yönünde söylentilere yol açtı. RZA yaptığı açıklamada, Jim Jarmusch ve senarist Dallas Jackson’la, yeni bir proje için anlaşma yapıldığını açıkladı.


Filmde Tilda Swinton'un başrolde olacağı ise kesinleşti. 1999 yapımı Ghost Dog, siyahi bir samurayı konu alan ve şaşırtıcı bir mizaha sahip olan keyifli bir filmdi.


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    Ghost Dog: The Way of the Samurai
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