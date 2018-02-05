5 Şubat 2018 11:44 JJ. Abrams'ın yapımcısı olduğu The Cloverfield Paradox'un fragmanı yayınlandı Netflix filmi olan yapımcılığını, JJ. Abrams'ın üstlendiği The Cloverfield Paradox'tan fragman yayınlandı

Boxoffice'in haberine göre bilim kurgu ve korku türünde Cloverfield antolojisinin yeni filmi The Cloverfield Paradox, seyirci karşısına çıkıyor. Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd ve David Oyelowo'nun kadrosunda yer aldığı The Cloverfield Paradox, dünyanın aniden ortadan kayboluşuyla bir grup astronotun uzayda yaptıkları esrarengiz yolculuğu konu ediniyor. Ekseriyetle yapımcı yönüyle tanıdığımız Julius Onah'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu Oren Uziel ve Doug Jung'un kaleminden çıkıyor.

45 milyon dolarla Cloverfield serisinin en büyük bütçesine sahip olan The Cloverfield Paradox, uzun süre vizyon tarihi belirsizliğiyle hayranlarını beklentide bırakmıştı ancak dün gece yayınlanan Super Bowl 2018'de büyük bir sürprizle ortaya çıktı. Filmin fragmanı Super Bowl esnasında yayınlanarak, etkinlik sonrasında filmin Netflix'te yerini alacağı açıklandı.

J.J. Abrams'ın umut vaad eden yapımı The Cloverfield Paradox'u, tüm dünyayla aynı anda -şimdi- Netflix Türkiye'den izlemek mümkün. Öncesinde filmden yayınlanan Türkçe altyazılı fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.