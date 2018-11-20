Joaquin Phoenix’li Joker filminin setinde tehlikeli sahneler

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, başrolde yer aldığı Joker filminin setinde görüntülendi. Yeni Joker filminin adı henüz açıklanmadı. Görüntülerde Joker makyajlı Phoenix’in tehlikeli aksiyon sahneleri yer alıyor. Joker makyajı ve kostümüyle aksiyon sahneleri için kamera karşısına geçen Phoenix, polis rolündeki Shea Whigham ve Bill Camp ile birlikte objektiflere takıldı. Aksiyon sahneleri için bir hayli koşturmacanın yaşandı. Araba çarpma sahnesinde ise Joaquin Phoenix hayranlarının yürekleri ağızlarına geldi. Ancak araba çarpma sahnesinde 44 yaşındaki oyuncunun dublörünün devreye girdiği öğrenildi.

Joaquin Phoenix'in ikonik karakter Joker'e hayat verdiği film, "Toplum tarafından hiçe sayılmış bir insanın cesur karakter çalışması olmanın yanı sıra, aynı zamanda uyarı niteliği taşıyan bir hikaye" olarak lanse ediliyor. Henüz adı açıklanmayan Joker filmi, 1980'lerin Gotham City'sinde geçiyor.

Batman'in ezeli düşmanı olan ikonik karakterin geçmişine bir bakış sunacak ve Joker'e dönüşümünü ele alacak olan filmin hikayesi Alan Moore ve Brian Bolland imzalı grafik roman The Killing Joke'tan uyarlama. Grafik romanda Joker'i şakalarına hiç gülünmeyen bir stand-up komedyeni olarak görüyoruz. Fakirlikle boğuşan komedyen, başına gelen talihsizlikler sonucunda aklını yitiriyor ve Gotham'da terör estiren, suçun prensi olan Joker'e dönüşüyor.

Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu Joker filminin senaryosunu Phillips'le birlikte Scott Silver üstlendi.