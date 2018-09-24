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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Eylül 2018 11:36

Joaquin Phoenix'li Joker ortaya çıktı

Joaquin Phoenix, Joker rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


Ünlü oyuncuyu filmdeki makyajıyla tanımak neredeyse imkansız... You Were Never Really Here (Hiçbir zaman Burada Değildin), Irrational Man (Mantıksız Adam) ve Her gibi filmlerde boy gösteren, 3 kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Joaquin Phoenix bu sefer hayranlarının karşısına Batman’in ezeli rakibi Joker olarak çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen filmden Joaquin Phoenix’in Joker makyajlı hali gün yüzüne çıktı.



DC sinema evreni, birbirinden bağımsız iki Joker filmi hazırlıyor. Bunlardan ilki, Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı, hikayenin 80’li yıllarda geçtiği Joker filmi. Warner Bros’un Twitter’dan paylaştığı görüntülerde, Arthur rolündeki Joaquin Phoenix, önce normal haliyle, ardından da makyajlı haliyle öne çıkıyor.



Yönetmenliğini Todd Phillips’in, yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği, Scorsese’nin King of Comedy ve Taxi Driver’ından ilham alan filmde, Joker’in Joker olmadan evvelki hali gösterilecek.Arthur Fleck karakterine hayat veren Phoenix, başarısız bir komedyeni canlandıracak.


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