Joaquin Phoenix’li Joker’den ilk görüntüler geldi

You Were Never Really Here (Hiçbir zaman Burada Değildin), Irrational Man (Mantıksız Adam) ve Her gibi filmlerde boy gösteren, 3 kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Joaquin Phoenix bu sefer hayranlarının karşısına Batman’in ezeli rakibi Joker olarak çıkmaya hazırlanıyor. Hem Joker hem de Joaquin Phoenix hayranları tarafından heyecanla beklenen filmin çekimlerinden ilk görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

1980’lerin Gotham City’sinde geçecek olan filmin yönetmen koltuğunda The Hangover (Felekten Bir Gece) serisine imza atan Todd Phillips oturacak. Grafik romanThe Killing Joke'tan uyarlanacak olan filmde Joker’i; şakalarına gülünmeyen ve fakirlikle mücadele eden bir komedyenden, başına gelen talihsiz olaylar sonucu delirerek Gotham’da terör estiren Joker’e dönüşümünü izleyeceğiz.

Todd Philips, Instagram hesabından Phoenix’in ilk resmi Joker karesini paylaştı.Robert De Niro, Zazie Beetz ve Marc Maro’nun da kadrosunda yer aldığı film, 4 Ekim 2019’da vizyona girecek.