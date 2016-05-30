Jodie Foster'a benzerliği şaşırtıyor







Önceki hafta bir kahve zincirine giden Helen Hunt, içeceğinin üstüne "Jody" yazıldığını görünce olayı attığı bir tweet ile anlattı. 52 yaşındaki ünlü oyuncu, bu karışıklığa oldukça şaşırmıştı. Daha önce de birçok kez Jodie FosteR'a benzetilen Helen Hunt'ın başına gelen bu olay hakkında Jodie Foster da konuştu.



Ordered my drink @Starbucks Asked the barista if she wanted my name. She winked and said. "We gotcha" #JodieFoster pic.twitter.com/ItjBZoJzP2 — Helen Hunt (@HelenHunt) 23 Mayıs 2016

Yanlış yazılmış olmasına rağmen ismini Helen Hunt'ın içeceğinin üstünde görünce şaşırdığını söyleyen Foster "Bu oldukça fazla başımıza geliyor, daha önce de birçok kez konuşmuştuk bunu. Ancak Helen değil, annesi gerçekten bana benziyor. Helen'ın annesi bana, kendi annemden daha çok benziyor hatta." dedi.







En son The Beaver filminde Mel Gibson'la kamera karşısına geçen Jodie Foster, yakın zamanda yönetmenliğe daha da adapte olarak George Clooney ve Julia Roberts'ın başrollerini paylaştığı, ülkemizde geçen hafta vizyona giren Para Tuzağı ile karşımıza çıktı.



Yanlış yazılmış olmasına rağmen ismini Helen Hunt'ın içeceğinin üstünde görünce şaşırdığını söyleyen Foster "Bu oldukça fazla başımıza geliyor, daha önce de birçok kez konuşmuştuk bunu. Ancak Helen değil, annesi gerçekten bana benziyor. Helen'ın annesi bana, kendi annemden daha çok benziyor hatta." dedi.En son The Beaver filminde Mel Gibson'la kamera karşısına geçen Jodie Foster, yakın zamanda yönetmenliğe daha da adapte olarak George Clooney ve Julia Roberts'ın başrollerini paylaştığı, ülkemizde geçen hafta vizyona giren Para Tuzağı ile karşımıza çıktı.