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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Mayıs 2016 11:23

Jodie Foster'a benzerliği şaşırtıyor

Helen Hunt'ın başına gelen bir olay, Jodie Foster'a benzerliğini yine gündeme taşıdı.




Önceki hafta bir kahve zincirine giden Helen Hunt, içeceğinin üstüne "Jody" yazıldığını görünce olayı attığı bir tweet ile anlattı. 52 yaşındaki ünlü oyuncu, bu karışıklığa oldukça şaşırmıştı. Daha önce de birçok kez Jodie FosteR'a benzetilen Helen Hunt'ın başına gelen bu olay hakkında Jodie Foster da konuştu.



Yanlış yazılmış olmasına rağmen ismini Helen Hunt'ın içeceğinin üstünde görünce şaşırdığını söyleyen Foster "Bu oldukça fazla başımıza geliyor, daha önce de birçok kez konuşmuştuk bunu. Ancak Helen değil, annesi gerçekten bana benziyor. Helen'ın annesi bana, kendi annemden daha çok benziyor hatta." dedi.



En son The Beaver filminde Mel Gibson'la kamera karşısına geçen Jodie Foster, yakın zamanda yönetmenliğe daha da adapte olarak George Clooney ve Julia Roberts'ın başrollerini paylaştığı, ülkemizde geçen hafta vizyona giren Para Tuzağı ile karşımıza çıktı.

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    Para Tuzağı
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