15 Kasım 2016 15:13 Johansson'lu Ghost in the Shell'den ilk fragman yayınlandı Başrolünü Scarlett Johansson'un üstlendiği, Ghost in the Shell'den (Kabuktaki Hayalet) ilk fragman yayınlandı.

Oyuncu kadrosu açıklandığından beri büyük tartışmalara neden olan popüler anime ve manga serisi Ghost in the Shell'in sinema uyarlaması Ghost in the Sell (Kabuktaki Hayalet) filminden ilk fragman yayınlandı. Scarlett Johansson'un The Major isimli android-insanı canlandırdığı film, Uzakdoğu'nun en sevilen eserlerindenbirinin uyarlaması olarak oldukça dikkat çekiyor.









Scarlett Johansson başrol olarak açıklandığı günden beri Ghost in the Shell'le ilgili "beyazlaştırma" tartışmaları sürüyordu. Asyalı oyuncular kullanmak yerine Scarlett Johansson gibi Batılı oyuncuların tercih edilmesi, büyük tepki çekmişti. Hollywood'un Amerikan veya beyaz kültürü dışında hiçbir kültürü doğrudan yansıtmadığı görüşleri üzerine alevlenen tartışma, filmin de daha Batılı bir havada olacağı izlenimini uyandırıyordu. Ancak yayınlanan fragman, filmin yarattığı bu ilk izlenimi silecek cinsten: şaşırtıcı derecede Japon kültürüne ve Uzakdoğu'ya yakın bir görsellikle çalışılmış. Bu görsellik, filmle ilgili "beyazlaştırma" tartışmalarını bitirecek cinsten.









Görsel açıdan çarpıcı görünen film, yine de orijinaline bir şey eklemeden ilerliyor gibi görünüyor. Bu da dikkat çekici ve tartışmaları farklı yöne çekici bir adım. Hiç değilse ilk fragmandan anladığımız kadarıyla kaynak metne ve kaynağın görselliğiyle anlatısına bağlı kalmayı seçmiş yapımcı şirket. Ancak yine de film 31 Mart'ta gösterime girinceye kadar, henüz bununla ilgili çok da bir şey öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.











Fragmanla birlikte filmden bir de özel video yayınlandı. Daha önce yayınlanan Ghost in the Shell animasyonunun görsel yönetmeni Mamoru Oshii ve film ekibinin Ghost in the Shell filmiyle ilgili görüşleriyle bvirlikte filmin kamera arkasından dikkat çekici görüntüler yer alıyor.