5 Mart 2018 06:37
John Wick 3 projesinden haber var!
Serinin üçüncü filmi John Wick: Chapter 3’ün prodüksiyon süreci 26 Nisan’da New York’ta başlıyor.
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