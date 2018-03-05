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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Mart 2018 06:37

John Wick 3 projesinden haber var!

Serinin üçüncü filmi John Wick: Chapter 3’ün prodüksiyon süreci 26 Nisan’da New York’ta başlıyor.


2014 yılında başlayan serüven devam ediyor! İlk iki filmin hikayesini kaleme alan Derek Kolstad, üçüncü filmin de senaryosunu üstleniyor. Önceki filmlerde yönetmen olarak imzası bulunan Chad Stahelski de üçüncü filmde de yönetmenlik koltuğunda. John Wick: Chapter 3,17 Mayıs 2019’da gösterime girecek.

İddialara göre filmin çekimleri İspanya, Rusya ve Japonya’da devam edecek. John Wick 3’te Kudüs sahnelerinin de yer aldığı fakat prodüksiyon ekibinin kenti film için ‘tehlikeli’ bulması gerekçesiyle Fas ve Ürdün’de mekan araştırması yaptığı öğrenildi.
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