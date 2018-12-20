John Wick 3’ten yeni görseller geldi

Aksiyonseverlerin favori serileri arasında yerini alan John Wick’in son halkasından heyecan yaratan yeni kareler paylaşıldı. Tüm dünyada 260 milyon dolar gişe hasılatı elde eden aksiyon serisinde Keanu Reeves bir kez daha başrolü üstlenirken ona önceki filmlerden Ian McShane, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Common ve Ruby Rose gibi isimler eşlik ediyor. Oscar ödüllü Halle Berry, Hiroyuki Sanada, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas ve dövüşçü Tiger Hu Chen’i ise bu filmde ilk defa izleyeceğiz.

İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir.

“John Wick 3: Parabellum” ülkemizde 17 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.