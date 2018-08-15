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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ağustos 2018 10:47

John Wick 3’ten yeni kare

Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.


Aksiyonseverlerin favori serileri arasında yerini alan John Wick’in son halkasından heyecan yaratan bir kare yayınlandı. “Eski dostlar, yeni düşmanlar” metniyle filmin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf, çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı.


Çekimleri devam eden ve tam adı John Wick 3: Parabellum olarak açıklanan serinin son halkasından gelen yeni karede, Ian McShane’in canlandırdığı Winston karakterini Laurence Fishburne’un hayat verdiği Bowery King ile görüyoruz. Seriyi izleyenler hatırlar; ikinci filmin sonunda John Wick’e yardım eden Winston, şaşırtan bir hamle yapıp kahramanımıza kaçması için 1 saat vermişti. Bowery King de ikinci filmde Wick’e yardım etmiş ancak ona borçlandığını da hatırlatmıştı.



Keanu Reeves’in bir kez daha başrolü üstlendiği yapımda, önceki filmlerden tanıdığımız Ian McShane,Laurence Fishburne,Lance Reddick,CommonveRuby Rosekadroya geri dönüyor. Oscar ödüllüHalle Berry,Hiroyuki Sanada,Anjelica Huston,Asia Kate Dillon,Mark Dacascos,Jason MantzoukasvedövüşçüTiger Hu Chen’i ise bu filmde ilk defa izleyeceğiz. Yönetmen koltuğu ise ilk iki filmin yönetmeni olanChad Stahelski’ye emanet.


John Wick 3: Parabellum, 17 Mayıs 2019’da vizyondaki yerini alacak.


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