John Wick’te heyecan dorukta

İlk iki filmiyle tüm dünyada 260 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden John Wick serisinin üçüncüsü merakla bekleniyor. Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick 3: Parabellum’dan yeni görsel paylaşıldı. Fotoğrafta, intikam peşindeki tetikçiyi canlandıran Keanu Reeves, motosikletli düşmanlarından at üstünde kaçmaya çalışırken görülüyor. Yeni John Wick filminde Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Common ve Ruby Rose kadroya geri dönüyor. Oscar ödüllü Halle Berry, Hiroyuki Sanada, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman ve dövüşçü Tiger Hu Chen ise bu filmde ilk defa John Wick dünyasına giriyor.

İlk iki filmin yönetmenliğini üstlenen Chad Stahelski’nin yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu John Wick 3: Parabellum, ülkemizde 17 Mayıs 2019’da gösterime girecek.

Filmde John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir: Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir.

İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir.