Johnny Depp o konuyla ilgili ilk kez konuştu

Bir dergiye verdiği röportajda konuşan Johnny Depp, şiddet iddiaları hakkında ilk kez sessizliğini bozdu. 55 yaşındaki aktör, geçen üç yılda kendisini ‘sapkın biri gibi hissettiğini’ söyledi. Amber Heard ile olaylı boşanmasından sonra sessiz kalan Karayip Korsanları yıldızıJohnny Depp, şiddet uyguladığı iddiaları sonrası insanların artık kendisine farklı gözle baktığını da belirtti.

Hollywood’u da ‘güç tüccarlığı’ yapmakla suçlayan Depp, kendisine yönelik komplo teorileri devam ederse oyunculuğu bırakacağını söyledi. Gerçeklerin sonunda ortaya çıkacağına inandığını söyleyen Depp, Hollywood kahramanı imajının yeniden inşa edileceğini belirtti.

Depp ve 32 yaşındaki Heard, Ocak 2017’de boşandı. Boşanma davasında Heard, Depp’in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Depp’in kendisine telefon fırlattığını söyleyen Heard’ın, yüzündeki şişlikler ve morluklarla çekilen fotoğrafı basına yansıdı ve uzun süre konuşuldu. Yaşananları kendi tarafından ilk kez anlatan Depp, “Bu, incitici. Beni inciten şey, olabildiğince uzağında olduğum biriymişim gibi gösterilmek. Sevdiğin birine zarar vermek mi? Kabadayılık mı? Hayır, bunlar beni tanımlamıyor” dedi. “Bugüne dek hep sustum. Üzerime yapıştığını ve gittikçe daha da tuhaflaştığını biliyorum” diyen Depp, bundan sonrasıyla avukatlarının ilgileneceğini söyledi. Hakkındaki iddialar nedeniyle insanların gözünde Notre Dame'ın Kamburu romanında Çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin Quasimodo gibi görüldüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Hiçbir zaman Sindirella olmayacaktım. Bunu biliyor ve kabul ediyordum. Ama bana bakışın bu kadar hızlı değişeceğini düşünmüyordum. Suçlamalar nedeniyle bana artık farklı gözle bakılıyor” dedi.