16 Ağustos 2016 10:29 Johnny Depp parmağını kesmiş Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!

Johnny Depp ve Amber Heard davası, neredeyse her gün yeni bir haberle karşımıza çıkıyor. Bu haberlerden en ilginci ise geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Amber Heard, Johnny Depp'in parmak ucunun oldukça rahatsız edici bir fotoğrafını, dosyasına ekledi. Fotoğrafta Johnny Depp'in parmak ucu kesik bir şekilde ve kanlar içinde görünüyor. Bununla birlikte, parmak ucunun niye kesik olduğuyla ilgili fotoğraflar da var. Ayrıca, gazetecilerin çektiği fotoğraflar da, o parmağın Johnny Depp'e ait olduğunu destekler nitelikte. TMZ, olayın geçtiğimiz Mart ayında, Depp Avusturalya'da ve oldukça sarhoşken gerçekleştiğini öne sürdü.









Depp, Amber Heard ile telefonda konuşuyordu. Amber Heard, o sırada Danish Girl filminin çekimleri için Londra'daydı ve çift tartışmaya baŞladı. Bu sırada Depp telefonu bir cama fırlattı, bu da parmağının kesilmesine neden oldu.

Mahkemedeki belgeler, Depp'in kesik parmağını mavi bir boyaya soktuğunu, daha sonra da o parmağıyla aynaya "Başrollerde Kolay Amber ve Billy Bob" yazmak için kullanmış. "Billy Bob" olarak ifade ettiği kişi ise, Billy Bob Thornton. Johnny Depp 2008 yılında çekilen The Informers filminde Amber Heard ile rolleri paylaşan oyuncunun Amber Heard ile ilişki yaşadığını düşünüyordu. Amber Heard'ı bu ilişkiyle suçlayan bir telefon konuşması sırasında bunu gerçekleştirmişti. Depp'in kesik parmağının ve aynaya yazılan yazının görüntüleri, basınla da paylaşıldı.







Heard ayrıca mahkeme tutanaklarında Depp'in yaklaşık 24 saat boyunca parmağının tedavisiyle ilgili hiçbir şey yapmadığını da kayıtlara geçmesi için belirtmiş. Olaydan bir ay sonra çekilen fotoğraflarda ise Depp'in parmağındaki yara açıkça görülüyor. Bununla birlikte Amber Heard, Thornton vile hiç cinsel ilişki yaşamadığını ve Johnny Depp'in onu sıklıkla başka erkeklerle ilişki yaşamakla suçladığını belirtiyor.

Gold Coast Bulletin, olayı gerçekleştikten hemen sonra duyurmuş ve Johnny Depp'in korumalarının kaynaklarını açıklamaları karşılığında kendilerine para ödemeyi teklif ettiğini belirtmişti.







Bugün Johnny Depp'in bu davranışı davaya eklenerek görüşülecek. Aynı zamanda Amber Heard, kendisine Johnny Depp'in yaptığı istismarlarla ilgili de açıklama yaparak bu dosyayı genişleteceğini belirtti. Bu sırada maddi pazarlıklar da devam ediyor. Johnny Depp 6 milyon dolarlık bir ödemeyi gözden çıkartmışken Amber Heard, bu miktarı oldukça az buluyor. Aynı zamanda Amber Heard, Johnny Depp'i 21 Mayıs günü gerçekleştiğini iddia ettiği aile içi şiddet olayıyla ilgili de açıklama yapmaya zorluyor. Bu tarihte yaşandığı iddia edilen olay, Depp tarafından reddediliyor ancak Amber Heard olaydan mahkeme tutanaklarında sıkça söz ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi ise yine TMZ'de yayınlanan bir videoda Johnny Depp şarap içip dolapları yumruklarken görüntülenmişti. Video, Depp'in Heard tarafından kaydedildiğini öğrenince telefonu ondan almaya çalışmasıyla son buluyor. Ancak Heard, bu videoyu kendisinin sızdırdığı iddialarını bütünüyle reddetti ve şöyle dedi: "Bu videonun yayımlanmasından ben sorumlu değilim. Bu benim istediğim bir şey değil ve videonun internetten kaldırılmas için medya kuruluşlarından talepte bulundum."

Oscarlı aktör Johnny Depp, altı evlilik yapmıştı. Dava sürecini etkileyeceği düşünülen bu olayların ardından neerin gelebileceği merak ediliyor.