Johnny Depp ve Amber Heard davası, neredeyse her gün yeni bir haberle karşımıza çıkıyor. Bu haberlerden en ilginci ise geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Amber Heard, Johnny Depp'in parmak ucunun oldukça rahatsız edici bir fotoğrafını, dosyasına ekledi. Fotoğrafta Johnny Depp'in parmak ucu kesik bir şekilde ve kanlar içinde görünüyor. Bununla birlikte, parmak ucunun niye kesik olduğuyla ilgili fotoğraflar da var. Ayrıca, gazetecilerin çektiği fotoğraflar da, o parmağın Johnny Depp'e ait olduğunu destekler nitelikte. TMZ, olayın geçtiğimiz Mart ayında, Depp Avusturalya'da ve oldukça sarhoşken gerçekleştiğini öne sürdü.
16 Ağustos 2016 10:29
Johnny Depp parmağını kesmiş
Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!
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