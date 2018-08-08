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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ağustos 2018 08:55

Johnny Depp’e büyük şok

Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.


Eski eşi Amber Heard’de şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen ve peş peşe şiddet olaylarına karışan Johnny Depp bir şok daha! Şiddet olaylarının gündeme gelmesiyle birlikte ekonomik olarak da hızla dipe çöken aktör iflasın eşiğine kadar geldi. Bir tarafta bu sorunlarla uğraşan Johnny Depp, karıştığı şiddet olayları yüzünden yeni bir darbeyle karşı karşıya. Ünlü oyuncunun başrolde yer aldığı City of Lies filmi, adının karıştığı şiddet olaylarından dolayı gösterimden çekildi.


ABD’de 7 Eylül’de vizyona girmesi planan film, yapımcı firma Global Road Entertainment şirketi tarafından vizyondan çekildi. City of Lies, ‘Labyrinth’ adlı kitaptan beyazperdeye uyarlandı, rap şarkıcıları Tupac Shakur ve Biggie Smalls’ın ölümü sonrası polis soruşturmasının hikayesini anlatıyor. Filmin vizyona girip girmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.


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