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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Ağustos 2018 11:44

Johnny Depp’in bu sefer yüzü güldü

Son dönemde hakkında çıkan olumsuz haberler yüzünden sıkıntılı günler geçiren Johny Depp, verdiği hukuk savaşını kazandı.


Deneyimli aktör Johnny Depp, bir süredir eski avukatıyla mahkemelikti. Depp, avukatı Jacob Bloom ve şirketinin 18 yıllık ilişkilerini 2017 yılında yasadışı bir şekilde fesih ettiktten sonra 30 milyon dolarlık (23 milyon £) bir ücret aldığını iddia etti. Konuyla ilgili ekim ayında yasal işlemleri başlatan Johnny Deep, anlaşmaların Hollywood'da standartlaştığı gibi yazılı olarak yapılması gerektiğini savundu ve avukatının yazılı olmayan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. Buna karşılık olarak aktörün eski avukatı Jacob Bloom, Depp’e karşı dava açtı.


Geçtiğimiz gün gerçekleşen davada, Los Angeles Üst Mahkemesi yargıcı Terry Green, yıldız oyuncunun leyhine karar vererek sözleşmenin yazılı olması gerektiğine karar verdi.Johnny Depp’in eski avukatı Jacob Bloom’un avukatı ise karara itiraz etti.


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