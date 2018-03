29 Temmuz 2016 20:08 Joker'e kattıkları hala hafızalarda Heath Ledger aramızdan ayrılalı sekiz sene oldu ancak onun can verdiği Joker hala aramızda.

Joker ile dünyaya kendini tanıtan Heath Ledger'i tanımayanınız yoktur. Seneler önce kaybettiğimiz aktör, bir röportajda şimdiye kadar en sevdiği rolünün Joker olduğunu söylemişti. Neden olduğu herhalde çok açık. The Dark Knight'ın adeta sembolüydü ve hiç kimse o filmi Joker'siz düşünemez. Kameranın arkasınadaki Joker'e dair sayılamayacak kadar çok hikaye var. Sizler için bazılarını derledik.







Joker'e dönüşüyor

Heath Ledger aslında Batman rolünü istiyordu ama rol Christian Bale'a verildi. Ledger, Nolan'ın aklındaydı ve onu Joker olarak casta dahil etti. Daha sonra da rolüyle olabildiğince bütünleşti. Joker'in zihin dünyasına ulaşabilmek için kendini bir otel odasında 43 gün boyunca kilitli tuttu. Bu onun tecrit edilmiş hissetmesini ve Joker gibi bir hale bürünmesini sağladı. Hatta Ledger, bir günlük tutuyordu. Bu günlükte üzücü hikayeler ve diğer Jokervari şeyler vardı. Bu günlüğün sayesinde kimi oynadığını hatırlıyor ve kendini karakterin içinde tutmayı başarıyordu. Joker'in yüzündeki yaralar çizgi romanlarda yoktu. Heath Ledger'in Joker'inin yüzündeki yaralar Victor Hugo'nun gülen adam romanındaki Gyonplaine'den esinlenilmişti.





Heath Ledger Joker'e ne kattı?

Heath Ledger, Joker'e hayat veren en genç aktördü. Ancak bu gencin oyunculuğu biz izleyicileri en büyük en olgun Joker ile karşı karşıya bıraktı. Üstelik aktör kendinden de çok fazla şeyi Joker'e kazandırdı. Örneğin dil çıkarmak Heath Ledger'ın tikiydi. Ancak bu hareket Joker'in imza hareketi oldu. Hatta o muhteşem sesi kullanırken bu dil çıkarma "seans"ları başka bir hava katıyordu. Heath'in jestlerinde büyük ölçüde 1971'de izleyiciyle buluşmuş olan Otomatik Portakal filminde Malcom McDowell tarafından hayat verilen Alex Delarge karakterinin etkisi de yadsınamaz. Bu "psikopatlığa" rağmen Heath Ledger, Joker kostümü içindeki ürkütücü görüntüsüne rağmen sette kendi gibi davranıyordu. Çalışanların ve rol arkadaşlarının eğlenmesi için elinden geleni yapıyordu.





Heath Ledger makyajını da kendi tasarladı. Profesyonel bir makyajdan ziyade normal bir makyaj tasarladı. Çünkü Joker'in yapacağının tam da bu olduğunu düşünüyordu. Makyözlerin göreviyse bu görüntünün her gün aynı şekilde kalmasını sağlamaktı. Fazlasıyla akıllıca bir basitlik. Joker Wayne Enterprises'taki partiyi bastığında Michael Caine ve Maggie Gyllenhaal onu ilk kez tam makyajla görmüştü. Joker ikisini de çok korkutmuş olacak ki Maggie onun yüzüne bakamazken Michael sözlerini unuttu. Makyaj dışında banka soygunu esnasında giydiği maske ise 1960'lardaki Batman televizyon dizisinde Cesar Romero'nun bir bölümde giydiği maskesinin neredeyse aynısıydı. Bunca şeyden sonra The Dark Knight filminin neden gelmiş geçmiş en iyi Batman filmi olduğu daha iyi anlaşılıyor.





Senarist Joker

Heath Ledger sadece film öncesi arka plan çalışması ile değil çekim esnasında da normal bir oyuncudan çok daha aktifti. En bilinen örnek olarak hastanedeki patlama sahnesini örnek gösterebiliriz. Senaryoda patlamanın gecikmesi yazılıydı ama Joker'in düğme ile oynaması tamamen doğaçlamaydı. Ve oldukça da güzeldi. Batman'in Joker'i sorguladığı sahnede ise Heath Legder, Christian Bale'a onu olabildiğince sert bir şekilde gerçekten dövmesini istedi. Bu şekilde sahnedeki gerçekçilik yüksek dozda hissedilecekti.



AHMET TOĞAÇ