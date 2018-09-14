14 Eylül 2018 11:22 Jon Hamm Batman olmak istiyor Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.

Warner Bros. cephesinin başı süper kahraman filmleriyle belada. Henry Cavill’li Superman’le ilgili belirsizliklerin had safhada olduğu şu günlerde, Batman tarafından ise değişik haberler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en önemli gelişme ise başarılı oyuncu John Hamm’in Batman rolüne talip olduğunu açıklaması oldu.

Adalet Birliği'nin beklentilerin altında kalmasının ardından Warner Bros. cephesi bir hayli sallantılıydı. Solo Batman filminde boy göstereceği ve yönetmenliğini üstleneceği kararlaştırılan Ben Affleck'in yönetmenlikten ayrılmasının ardından filmde boy gösterip göstermeyeceği de şaibeli bir hale gelmişti. Affleck'in son dönemde alkol kullanımı sebebiyle rehabilitasyona girmesi de iddiaları bir hayli güçlendirdi.

Bu belirsizlik bulutunun içindeki iyi haber ise, Warner Bros için Batman'i canlandırmaya hazır bir oyuncunun şafakta belirmiş olması!Mad Menile akıllara kazınan Jon Hamm,Graham Bensinger'a verdiği röportajda Batman rolü ile ilgilendiğini açıkladı.

Mad Men dizisinin ilk sezonundan beri Batman rolü için yakıştırmaların yapıldığını belirten oyuncu, "Bu senaryoya, hikayenin ne olduğuna bağlı. Ben büyük bir çizgi roman hayranıyım, her zaman olmuşumdur. Dokuz yaşımdan beri çizgi roman okurum ben birçoğu hakkında oldukça bilgiliyim. Türü ve şu ana kadar geldiği noktayı çok seviyorum." dedi. Kendisinin rolle ilgilendiğini ise; "Muhtemelen kostüme sığarım.Çok fazla çalışmam gerekir, ki ben pek sevmiyorum. Ama eminim ki karakterin ilginç bir versiyonu var. Eğer benden oynamamı isterlerse neden olmasın?" diye belirtti.

Şimdilik, Warner Bros.'tan Batman'in geleceği hakkında resmi bir duyuru yok.Ben Affleck,Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan bu yana Bruce Wayne ve Batman'e hayat veriyordu. Ancak Matt Reeves'in yönetmenliğini yapacağı solo Batman filminde Affleck'in yer alacağı pek de ön görülmüyor.