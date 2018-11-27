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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Kasım 2018 16:29

'Jon Snow' imajını değiştirdi

Eşi Rose Leslie’yi Rus model Olga Vlaslova ile aldattığına dair haberlerin gündemde olduğu şu günlerde Kit Harington imaj değişikliğine gitti.


Hayranları Nisan 2019’u beklerken, çekimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular normal hayatlarına geri döndü. Efsane dizi Game of Thrones’un baş karakterlerinden Jon Snow’u canlandıran Kit Harington, dizinin çekimleri biter bitmez imajını yeniledi.



Harington’ın kısa saçlı ve bıyıklı halini, özel olarak sadece Game of Thrones ve Kit Harington’la ilgili haberleri veren internet siteleri ve sosyal medya kullanıcılarına paylaştı. 31 yaşındaki İngiliz oyuncunun yeni imajı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çoğunluk Harington'ın bıyıklarını beğenmediğini belirterek sakallı halini tercih ettiklerini söyledi.



Diğer tarafta genç aktör Kit Harington hakkında, aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Rose Leslie’yi bir Rus modelle aldattığına dair haber ve fotoğrafların yankısı devam ediyor. Konuyla ilgili ne aktörden ne de eşi Rose Leslie cephesinden bir açıklama gelmedi.



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