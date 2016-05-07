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7 Mayıs 2016 13:49

Julia Roberts Wonder’da Anne rolünde

Julia Roberts Wonder’ın adaptasyonunda Jacob Tremblay’ın annesi rolünde

Jacop Tremblay’in yeni annesi Julia Roberts.

EW’nin aldığı duyumlara göre Oscarlı aktris ve ödül sezonunun gözdesi Room filminin genç yıldızı, R.J. Palacio’nun çocuk kitabı Wonder’ın Lionsgate tarafından çekilecek olan adaptasyonunda başrolleri oynamak üzere anlaşmaya vardılar. The Perks of Being a Wallflower kitabının yazarı ve 2012’deki beyaz perde adaptasyonunun yönetmeni Stephen Chbosky, senaryosunu Steve Conrad’ın yazdığı Wonder filminin de yönetmenliğini üstlendi.

Wonder, yüzü deforme olan ve yıllarca evde eğitim gördükten sonra özel bir okula kaydolan 10 yaşındaki Auggie Pullman’ın hikayesini anlatıyor. Filmde Julia Roberts, Auggie’nin annesi olarak karşımıza çıkıyor.

EW, kitabın kritiğinde “Palacio ilk eserinde kendinizi desteklemekten alıkoyamayacağınız karakterlerle dolu sürükleyici bir yapıt ortaya çıkarmış” dedi.

Filmin yapımcıları olarak Mandeville Films’den Todd Lieberman ve David Hobermann dikkat çekiyor.
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