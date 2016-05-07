Julia Roberts Wonder’da Anne rolünde

Jacop Tremblay’in yeni annesi Julia Roberts.
Wonder, yüzü deforme olan ve yıllarca evde eğitim gördükten sonra özel bir okula kaydolan 10 yaşındaki Auggie Pullman’ın hikayesini anlatıyor. Filmde Julia Roberts, Auggie’nin annesi olarak karşımıza çıkıyor.
EW, kitabın kritiğinde “Palacio ilk eserinde kendinizi desteklemekten alıkoyamayacağınız karakterlerle dolu sürükleyici bir yapıt ortaya çıkarmış” dedi.
Filmin yapımcıları olarak Mandeville Films’den Todd Lieberman ve David Hobermann dikkat çekiyor.