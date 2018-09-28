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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Eylül 2018 10:59

Juliette Binoche dekoltesiyle büyüledi

Juliette Binoche, 'Vision' filmiyle İspanya'da düzenlenen 'San Sebastian Film Festivali 'ne konuk oldu.


Sinemada 30 yılı geride bırakan usta aktrist Juliette Binoche, kırmızı halıda hayranlarını büyüledi. Ayak bileklerine kadar uzanan, siyah şeritli beyaz bir elbise giyen 54 yaşındaki Binoche, gala gecesinin en çok dikkat çeken konuğu oldu.



Bazı hayranları Johnny Depp ile birlikte rol aldığı 'Çikolata' filmine gönderme yaparak, "Çikolatayı sevme sebebimsin. İkiniz o filmde efsane gibiydiniz" yorumları yaptı.


Juliette Binoche,San SebastianFilm Festivali kapsamında gösterilen 'Vision', adlı filmde Masatoshi Nagaze, Min Tanaka gibi oyuncularla kamera karşısına geçiyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Naomi Kawase oturuyor.


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