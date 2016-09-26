26 Eylül 2016 15:02 Jumanji’den ilk fotoğraf yayınlandı: tüm ekip bir arada Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.

Çocukluğumuzun efsane yapımı Jumanji, tekrar sinema salonlarına doğru yola çıkıyor. Dwayne Johnson geçtiğimiz ayın başında Sony Pictures ile birlikte üzerinde çalıştıkları Jumanji filminden neler beklememiz gerektiğiyle ilgili ipuçları vermişti. Film, 1995 yılında vizyona giren Jumanji’nin bir yeniden çekiminden ziyade, olayların devamlılık gösterdiği bir film olduğu izlenimini veriyor. Robin Williams’a da saygı duruşunda bulunulacağını da belirtmişti Johnson. Bununla birlikte Marvel oyuncularından Karen Gillan’ın da filmin oyuncu kadrosuna katılmıştı ve ekip Dwayne Johnson ile birlikte Kevin Hart, Jack Black, Nick Jones ve Karen Gillan’dan oluşacak şekilde güncellenmişti. Fakat şimdi, artık Jumanji filmine ait ilk fotoğraf karşımızda. Fotoğrafa bakınca gördüğümüz şey ise, filmin ilk filmden bütünüyle farklı olacağı izlenimini vermesi.









Kevin Hart tarafından paylaşılan bu Instagram fotoğrafı, karşılaşacaklarımızın şaşırtıcı olacağıyla ilgili bir fikri, tek başına oluşturmuş durumda:

Fotoğradta, şu ana kadar açıklanan tüm başrolleri bir arada, ormanın içerisinde görüyoruz. Dwayne Johnson’daki Indiana Jones imajı, oldukça dikkat çekici. Jack Black’te ise 1900’lü yılların başında yaşayan bir kaşif imajıyla karşımızda. Karen Gillan’ın da duruşu ve kostümü nedeniyle Lara Croft’a benzediğini söylemek mümkün. Tüm bu benzerlik ve görsellikten ne çıkartmamız gerek peki?









Aslında filmle ilgili pek de bir bilgiye sahip değiliz. Ancak yine de temel konseptle ilgili bir şeyler biliyoruz. Jumanji’nni nasıl bir oyun olduğundan bahsetmeye de çok gerek yok. Gördüğümüz bu karakterlerin farklı farklı dönemlerde oyunun içine girdiğini ve hapsolduğunu düşünmek, akla en yatkın olanı.

Filmin vizyon tarihinin 28 Temmuz 2017 olacağı söyleniyor. Komedi faktörü güçlü olacak, ancak filmin geneliyle ilgili bilgileri ve daha çok görseli önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz gibi görünüyor.