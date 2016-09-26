Çocukluğumuzun efsane yapımı Jumanji, tekrar sinema salonlarına doğru yola çıkıyor. Dwayne Johnson geçtiğimiz ayın başında Sony Pictures ile birlikte üzerinde çalıştıkları Jumanji filminden neler beklememiz gerektiğiyle ilgili ipuçları vermişti. Film, 1995 yılında vizyona giren Jumanji’nin bir yeniden çekiminden ziyade, olayların devamlılık gösterdiği bir film olduğu izlenimini veriyor. Robin Williams’a da saygı duruşunda bulunulacağını da belirtmişti Johnson. Bununla birlikte Marvel oyuncularından Karen Gillan’ın da filmin oyuncu kadrosuna katılmıştı ve ekip Dwayne Johnson ile birlikte Kevin Hart, Jack Black, Nick Jones ve Karen Gillan’dan oluşacak şekilde güncellenmişti. Fakat şimdi, artık Jumanji filmine ait ilk fotoğraf karşımızda. Fotoğrafa bakınca gördüğümüz şey ise, filmin ilk filmden bütünüyle farklı olacağı izlenimini vermesi.
26 Eylül 2016 15:02
Jumanji’den ilk fotoğraf yayınlandı: tüm ekip bir arada
Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.
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