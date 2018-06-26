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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Haziran 2018 07:46

Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri

Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu


Box Office Türkiye verilerine göre seçim dolayısıyla toplamda sadece 280 bin kadar sinemaseverin salonlarda yerini aldığı hafta sonunda gişenin lideri değişmedi. 63.915 seyirci tarafından izlenen Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu.


Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Ocean's 8, 40.154 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, yerli korku filmi Üç Harfliler: Beddua 37.720 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.Deadpool 2, 23.868 seyirciyle ilk beşte kalmayı sürdürdü.


ABD'de hafta sonunda yeni gösterime giren Jurassic World vizyondaki ilk üç gününde $150 milyon elde ederek ABD'de de gişenin birinci sırasına yerleşti.Vizyondaki ikinci hafta sonunda $80,93 milyon elde eden İnanılmaz Aile 2 ise, sadece ABD'de ve on gün gibi kısa bir zaman aralığında toplam $350 milyona ulaşmayı başararak listenin ikinci sırasına yerleşti.


Ocean's 8, $11,65 milyonla listede üçüncü sırada yer aldı ve ABD'de toplamda $100 milyon hasılatı geçmeyi başardı. Komedi filmi Yakalandın! (Tag), ikinci hafta sonunda $8,2 milyonla Box Office ABD'nin dördüncü sırasında yer alırken, Deadpool 2 $5,25 milyonla beşinci sıraya yerleşti.

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