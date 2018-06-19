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19 Haziran 2018 11:23

Jurassic World: Yıkılmış Krallık gişe lideri!

Jurassic World: Fallen Kingdom, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü.


Box Office Türkiye verilerine göre bu haftasonu ülkemizde on günde toplam 482.242 bin seyirci tarafından izlenmiş olan Jurassic World Fallen Kingdom, listenin birinci sırasındaki yerini korumayı başardı.


Üç Harfliler: Beddua, 82.746 seyirciyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Ocean's 8 ise 52.935 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Deadpool 2 ise, 51.040 seyirciyle listenin dördüncü sırasında yer aldı.


ABD'de ise, vizyondaki ilk üç gününde $180 milyon elde eden İnanılmaz Aile 2, $135 milyonla Finding Dory'nin sahip olduğu animasyon yapımlar arasında tüm zamanların en iyi açılışı rekorunu kırdı. Film, elde ettiği $180 milyonla Captain America: Civil War'un önünde yer alarak ABD'de tüm zamanların en iyi açılış performansları arasında sekizinci sırada yer aldı.


Amerika'da bir önceki hafta sonunun gişe lideri Ocean's 8 ise ikinci sırada yer aldı. Film on günde dünya genelinde toplamda $116 milyona ulaştı. Yakalandın! (Tag) açılışını $14,6 milyonla üçüncü sırada gerçekleştirirken, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi listede $9,08 milyonla dördüncü sırada kendine yer buldu.


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    Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    Ocean's 8

    İnanılmaz Aile 2
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