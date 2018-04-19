Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı



3.6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden “Jurassic Park” serisinin yeni filmi “Jurassic World: Yıkılmış Krallık” vizyon günü sayıyor.

Yeni filmde başroller bir kez daha Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard ikilise ait.J.A. Bayona’nın yönettiği film, ilk filmin yönetmeni Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazıldı.

İlk filmde yaşanan faciaların ardından, Claire’in dinozorlara olan bakış açısı değişiyor ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kuruyor. Amacı tehlikeli adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire bunun için Owen Grady'den yardım ister. İkilinin kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada herşey sarpa saracaktır...

Ülkemizde 8 Haziran’da vizyona girecek filmin final fragmanı yayınlandı, izliyoruz.