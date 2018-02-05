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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Şubat 2018 09:33

Jurassic World'den yeni fragman yayınlandı

Merakla beklenen devam filminin Super Bowl fragmanı yayınlandı

Jurassic World: Fallen Kingdom'ın yeni fragmanı Super Bowl vesilesiyle yayınlandı. İlk fragmandan daha korkutucu bir havaya sahip ikinci fragman filme olan merakımızı iyice arttırdı.

2015’te çıkan “Jurassic World” ile dünyada 1.6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde eden serinin devam filmi heyecan yaratacak cinsten. Ülkemizde de oldukça beğenilen ilk film 602.277 kişi tarafından izlenmişti. “Fallen Kingdom”ın yönetmenlik koltuğunda “The Impossible”, “The Orphanage” ve “A Monster Calls” filmlerinin yönetmeni J.A. Bayona oturuyor. Filmin başrolleri Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’a, Jeff Goldblum, BD Wong, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Rafe Spall eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Oscar’lı besteci Michael Giacchino’ya emanet.
İlk film “Jurassic World”ün birkaç yıl sonrasında geçen devam filmi, artık parkı istila etmiş olan dinozorları tehdit eden Isla Nublar adasındaki yanardağı konu alıyor. Dinozor eğitmeni Owen Grady (Chris Pratt) ve parkın eski müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dinozorları güvenli bir şekilde adadan nasıl götürebileceklerini bulmaya çalışıyor.
“Jurassic World: Fallen Kingdom” ülkemizde 8 Haziran’da vizyona girecek.
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