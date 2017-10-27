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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Ekim 2017 10:09

Jürideki ilk Türk Tuba oldu

Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyeliği yapacak.

ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali, önceki gün görkemli bir törenle başladı.



Culver City’de gerçekleşen ve 2 Kasım’a kadar devam edecek festivalin jürisine bu yıl Türkiye’den de bir isim katıldı.



Tuba Büyüküstün, jüride yer alan ilk Türk oyuncu olarak törende boy gösterdi. Ünlü oyuncu jüride Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran gibi önemli isimler ile birlikte oy kullanacak.



Türkiye’nin bu yılki Oscar adayı “Ayla” filmi ile açılışı yapılan Uluslararası Asya Film Festivali, George Takei’nin “Allegiance” adlı filmiyle noktalanacak.


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    Ayla
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