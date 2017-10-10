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10 Ekim 2017 09:00

Justice League'den yeni fragman

Film 17 Kasım'da vizyonda.

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Justice League Türkçe altyazılı yeni fragmanıyla karşımızda.

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.

Filmin kadrosunda Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller yer alıyor.

Film 17 Kasım'da vizyona girecek.

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