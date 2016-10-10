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10 Ekim 2016 12:35

Justice League’ten ilk kamera arkası görüntüler yayınlandı

Zack Snyder, Twitter hesabından Justice League’ten kamera arkası görüntüler paylaştı.

2017’nin merakla beklenen filmlerinden Justice League, San Diego ComicCon’unda özel bir teaser video yayınlamıştı. Bu teaser video, oldukça dikkat çekmiş ve çokça konuşulmuştu. Filmde yer alan ve yer alması beklenen karakterlerle ilgili de tartışmalar yakın zamanda alevlenmiş, DC karakterlerinden hangilerinin Justice League kadrosunda yer alacağı konuşulmuştu. Bu tartışmalar devam ederken, filmin çekim sürecini göstermek dışında fazla bir şey ortaya koymayan, kafadaki sorulara cevap bulamadığımız ancak oldukça eğlenceli bir kamera arkası videosu yayınlandı. 90 saniyelik video, Twitter’ı Zack Snyder paylaştıktan sonra uzunca bir süre meşgul etti.


Zack Snyder’in paylaştığı kamera arkası görüntüleri, İngiltere’de gerçekleştirilen çekimleri kapsıyor. Film, yakın zamanda İzlanda’da çekimlerine devam edecek. Video, Aquaman (Jason Momoa) ve Bruce Wayne (Ben Affleck) arasında geçen ve trailer’da da paylaşılan sahnenin kamera arkası görüntüleriyle başlıyor. Birkaç yeni görüntüyü de gördüklerimizin arasına gizleyen video, ufak tefek çekim hatalarını da içeriyor. Video, yönetmen Zack Snyder’in “Çekim ekibime ve oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir de İngiltere’ye. Harikaydı!” sözleriyle bitiyor.
Film, 17 Kasım 2017’de vizyona girecek.




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