2017’nin merakla beklenen filmlerinden Justice League, San Diego ComicCon’unda özel bir teaser video yayınlamıştı. Bu teaser video, oldukça dikkat çekmiş ve çokça konuşulmuştu. Filmde yer alan ve yer alması beklenen karakterlerle ilgili de tartışmalar yakın zamanda alevlenmiş, DC karakterlerinden hangilerinin Justice League kadrosunda yer alacağı konuşulmuştu. Bu tartışmalar devam ederken, filmin çekim sürecini göstermek dışında fazla bir şey ortaya koymayan, kafadaki sorulara cevap bulamadığımız ancak oldukça eğlenceli bir kamera arkası videosu yayınlandı. 90 saniyelik video, Twitter’ı Zack Snyder paylaştıktan sonra uzunca bir süre meşgul etti.
10 Ekim 2016 12:35
Justice League’ten ilk kamera arkası görüntüler yayınlandı
Zack Snyder, Twitter hesabından Justice League’ten kamera arkası görüntüler paylaştı.
2017’nin merakla beklenen filmlerinden Justice League, San Diego ComicCon’unda özel bir teaser video yayınlamıştı. Bu teaser video, oldukça dikkat çekmiş ve çokça konuşulmuştu. Filmde yer alan ve yer alması beklenen karakterlerle ilgili de tartışmalar yakın zamanda alevlenmiş, DC karakterlerinden hangilerinin Justice League kadrosunda yer alacağı konuşulmuştu. Bu tartışmalar devam ederken, filmin çekim sürecini göstermek dışında fazla bir şey ortaya koymayan, kafadaki sorulara cevap bulamadığımız ancak oldukça eğlenceli bir kamera arkası videosu yayınlandı. 90 saniyelik video, Twitter’ı Zack Snyder paylaştıktan sonra uzunca bir süre meşgul etti.
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