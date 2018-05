25 Mayıs Cuma akşamı düzenlenecek tanıtım gecesinde Ernst Lubitsch’in ‘To Be or Not To Be’ filmi izleyicilerle buluşuyor.

Sinematek’in tanıtım gecesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sinematek’in mekânı ise Yoğurtçu Park’a yakın, 200 izleyici kapasitesine sahip yeni bir bina olacak. Sinematek'te film gösterimlerinin yanı sıra film arşivi çalışmaları,, atölyeler ve söyleşiler de gerçekleşecek. Sinematek’in açılış tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.